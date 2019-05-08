ЕС критикует решение повторно провести выборы в Стамбуле, на которых победил оппозиционер
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Европейский союз критикует решение турецких властей провести повторные выборы мэра Стамбула, на которых неожиданно победил оппозиционер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Могерини 7 мая призвала турецкие власти "безотлагательно" объяснить свое решение. Она отметила, что "обеспечение свободного, честного и прозрачного избирательного процесса является важным для любой демократии".
Германия назвала решение турецких властей "непонятным", а Франция призвала показать "уважение к демократическим принципам".
Государственный департамент США прямо не критиковал решение, однако отметил, что "здоровая демократия" с прозрачными выборами в интересах самой Турции.
Властная Партия справедливости и развития обжаловала победу кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу, заявив о "нарушении и коррупции".
Напомним, 6 мая Высшая избирательная комиссия Турции решила отменить результаты выборов мэра Стамбула и провести повторное голосование 23 июня, что вызвало протесты в крупнейшем турецком городе.