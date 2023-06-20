ЄС готує для України пакет фінансової допомоги на 50 мільярдів євро. Оголосити про нього можуть вже сьогодні – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Європейській Союз готує для України новий пакет фінансової допомоги на 50 мільярдів євро. Оголосили про виділення коштів можуть вже у вівторок, 20 червня. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє агентство Bloomberg, пише УНН.
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Як зазначив один зі співрозмовників агентства, на відміну від попередніх фінансових пакетів для України, план фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів, а не ринкових позик.
“Пакет спрямований на те, щоб об’єднати допомогу, що використовується для виплати заробітної плати, пенсій та деяких державних послуг із витратами, пов’язаними з відновленням основної інфраструктури”, — пише видання.
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При цьому, зазначається, що гроші буде виплачено за умови, що Україна проведе реформи щодо покращення верховенства закону та боротьби з корупцією.
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