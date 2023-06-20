ЕС готовит для Украины пакет финансовой помощи на 50 миллиардов евро. Объявить о нем могут уже сегодня - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Европейской Союз готовит для Украины новый пакет финансовой помощи на 50 миллиардов евро. Объявить о выделении средств могут уже во вторник, 20 июня. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Как отметил один из собеседников агентства, в отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины, план будет финансироваться за счет взносов государств-членов, а не рыночных займов.
“Пакет направлен на то, чтобы объединить помощь, используемую для выплаты заработной платы, пенсий и некоторых государственных услуг с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры”, — пишет издание.
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При этом, отмечается, что деньги будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбы с коррупцией.
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