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ЕС готовит для Украины пакет финансовой помощи на 50 миллиардов евро. Объявить о нем могут уже сегодня - СМИ

Киев • УНН

 • 1854912 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Европейской Союз готовит для Украины новый пакет финансовой помощи на 50 миллиардов евро. Объявить о выделении средств могут уже во вторник, 20 июня. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg, пишет УНН.

ЕС готовит для Украины пакет финансовой помощи на 50 миллиардов евро. Объявить о нем могут уже сегодня - СМИ

Детали

Как отметил один из собеседников агентства, в отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины, план будет финансироваться за счет взносов государств-членов, а не рыночных займов.

“Пакет направлен на то, чтобы объединить помощь, используемую для выплаты заработной платы, пенсий и некоторых государственных услуг с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры”, — пишет издание.

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При этом, отмечается, что деньги будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбы с коррупцией.

Европарламент поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в ЕС в этом году

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