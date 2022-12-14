ЄС досяг угоди про перший у світі тариф на викиди вуглецю

Деталі

Так званий механізм вуглецевого коригування імпорту (CBAM) відображатиме власну внутрішню ціну на викиди вуглецю у ЄС, тим самим захищаючи європейську промисловість від дешевших і забруднюючих довкілля продуктів, імпортованих з-за кордону.

Він буде застосовуватися до імпорту, включаючи залізо та сталь, цемент, алюміній, добрива та електроенергію, а також водень.

Збір буде запроваджено 1 жовтня 2023 року спочатку на тестовий період, під час якого накладається лише зобов'язання щодо звітності щодо імпорту товарів, охоплених механізмом. Після цього перехідного періоду збір набуде чинності повною мірою. Проте закінчення тестового періоду ще не визначено і обговорюватиметься під час подальших переговорів наприкінці тижня.

Будь-які компанії, які імпортують товари, що підпадають під механізм, повинні будуть купувати сертифікати, щоб покрити закладені у них викиди вуглецю, якщо вони не зможуть довести, що вони вже були враховані кліматичним законодавством країни-виробника.

З часом цей збір замінить пільги, що сильно критикуються, які у ЄС наразі отримують безплатно в межах Європейської системи торгівлі квотами на викиди парникових газів (ETS).

Доповнення

ЄС погодив закон, який змусить авіакомпанії платити більше за забруднення довкілля.