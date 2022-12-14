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ЕС достиг соглашения о первом в мире тарифе на выбросы углерода

ЕС достиг соглашения о первом в мире тарифе на выбросы углерода

Киев • УНН

 • 645880 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Участники переговоров от ЕС рано утром во вторник, 13 декабря, достигли соглашения, которое проложит Европе путь к установлению первого в мире тарифа на углеродоемкие товары, поступающие на ее рынок, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Так называемый механизм углеродной корректировки импорта (CBAM) будет отражать собственную внутреннюю цену на выбросы углерода в ЕС, тем самым защищая европейскую промышленность от более дешевых и более загрязняющих окружающую среду продуктов, импортируемых из-за рубежа.

Он будет применяться к импорту, включая железо и сталь, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергию, а также водород.

Сбор будет введен 1 октября 2023 года сначала на тестовый период, во время которого налагается только обязательство по отчетности в отношении импорта товаров, охваченных механизмом. После этого переходного периода сбор вступит в силу в полном мере. Однако окончание тестового периода еще не определено и будет обсуждаться в ходе дальнейших переговоров в конце недели.

Любые компании, импортирующие подпадающие под механизм товары в ЕС, должны будут покупать сертификаты, чтобы покрыть заложенные в них выбросы углерода, если они не смогут доказать, что они уже были учтены климатическим законодательством страны-производителя.

Со временем этот сбор заменит сильно критикуемые льготы, которые в ЕС в настоящее время получают бесплатно в рамках Европейской системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (ETS).

Дополнение

ЕС согласовал закон, который заставит авиакомпании платить больше за загрязнение окружающей среды.

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