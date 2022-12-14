ЕС достиг соглашения о первом в мире тарифе на выбросы углерода

Детали

Так называемый механизм углеродной корректировки импорта (CBAM) будет отражать собственную внутреннюю цену на выбросы углерода в ЕС, тем самым защищая европейскую промышленность от более дешевых и более загрязняющих окружающую среду продуктов, импортируемых из-за рубежа.

Он будет применяться к импорту, включая железо и сталь, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергию, а также водород.

Сбор будет введен 1 октября 2023 года сначала на тестовый период, во время которого налагается только обязательство по отчетности в отношении импорта товаров, охваченных механизмом. После этого переходного периода сбор вступит в силу в полном мере. Однако окончание тестового периода еще не определено и будет обсуждаться в ходе дальнейших переговоров в конце недели.

Любые компании, импортирующие подпадающие под механизм товары в ЕС, должны будут покупать сертификаты, чтобы покрыть заложенные в них выбросы углерода, если они не смогут доказать, что они уже были учтены климатическим законодательством страны-производителя.

Со временем этот сбор заменит сильно критикуемые льготы, которые в ЕС в настоящее время получают бесплатно в рамках Европейской системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (ETS).

Дополнение

ЕС согласовал закон, который заставит авиакомпании платить больше за загрязнение окружающей среды.