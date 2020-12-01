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Єрмак взяв Арестовича собі у радники - протистояти фейкам та образам

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Представляючи Олексія Арестовича на зустрічі з керівниками профільних відомств, Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні в українському інформаційному просторі тиражується багато фейків, викривленої інформації та необґрунтованих звинувачень, на які потрібно вчасно та якісно реагувати, відзначили в ОП.

“Завдання пана Арестовича — надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми — єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну”, — наголосив керівник Офісу Президента.

Серед завдань радника з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони — узгодження позицій профільних відомств і напрацювання “єдиного голосу”.

Андрій Єрмак висловив сподівання, що Олексій Арестович побудує конструктивну взаємодію з усіма представниками сектору безпеки та оборони України.

Нагадаємо, наприкінці жовтня військового оглядача Олексія Арестовича призначено радником української делегації у Тристоронній контактній групі з інформаційної політики з повноваженнями “єдиного голосу” щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України.

Українські Національні Новини

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