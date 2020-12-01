Єрмак взяв Арестовича собі у радники - протистояти фейкам та образам
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Представляючи Олексія Арестовича на зустрічі з керівниками профільних відомств, Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні в українському інформаційному просторі тиражується багато фейків, викривленої інформації та необґрунтованих звинувачень, на які потрібно вчасно та якісно реагувати, відзначили в ОП.
“Завдання пана Арестовича — надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми — єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну”, — наголосив керівник Офісу Президента.
Серед завдань радника з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони — узгодження позицій профільних відомств і напрацювання “єдиного голосу”.
Андрій Єрмак висловив сподівання, що Олексій Арестович побудує конструктивну взаємодію з усіма представниками сектору безпеки та оборони України.
Нагадаємо, наприкінці жовтня військового оглядача Олексія Арестовича призначено радником української делегації у Тристоронній контактній групі з інформаційної політики з повноваженнями “єдиного голосу” щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України.