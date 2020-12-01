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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 34583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 54577 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 67576 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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07:12 • 81079 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 110944 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113303 просмотра

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Ермак взял Арестовича себе в советники - противостоять фейкам и оскорблениям

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Представляя Алексея Арестовичп на встрече с руководителями профильных ведомств, Андрей Ермак отметил, что сегодня в украинском информационном пространстве тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать, отметили в ОП.

"Задача господина Арестовича - предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблениям. Мы - единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", - подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Среди задач советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны - согласование позиций профильных ведомств и наработки "единого голоса".

Андрей Ермак выразил надежду, что Алексей Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны Украины.

Напомним, в конце октября военного обозревателя Алексея Арестовича назначено советником украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины.

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