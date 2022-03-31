Єрмак провів переговори з Салліваном: обговорили безпекові гарантії та оборонну підтримку США

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“Провів розмову з Джейком Салліваном. Обговорили ситуацію з протидією агресії з боку росії, подальшу оборонну підтримку від США”, - написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.

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З його слів, окрема увага діалогу була присвячена переговорному процесу України з рф. Як зазначив Єрмак, пріоритет України - досягнення миру.

“Ключовий аспект - безпекові гарантії для нашої держави”, - додав він.

Раніше

Як писав УНН, Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговорний процес, який триває між Україною та росією та сказав, що про якісь результати говорити ще зарано.