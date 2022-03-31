Єрмак провів переговори з Салліваном: обговорили безпекові гарантії та оборонну підтримку США
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак у четвер провів телефонні перемовини з радником американського президента з питань нацбезпеки Джейком Салліваном. У фокусі уваги були безпекові гарантії та оборонна підтримка, пише УНН.
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“Провів розмову з Джейком Салліваном. Обговорили ситуацію з протидією агресії з боку росії, подальшу оборонну підтримку від США”, - написав Єрмак у своєму Telegram-каналі.
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З його слів, окрема увага діалогу була присвячена переговорному процесу України з рф. Як зазначив Єрмак, пріоритет України - досягнення миру.
“Ключовий аспект - безпекові гарантії для нашої держави”, - додав він.
Раніше
Як писав УНН, Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговорний процес, який триває між Україною та росією та сказав, що про якісь результати говорити ще зарано.