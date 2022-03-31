Ермак провел переговоры с Салливаном: обсудили гарантии безопасности и военную поддержку США
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в четверг провел телефонные переговоры с советником американского президента по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. В фокусе внимания были гарантии безопасности и оборонная поддержка, пишет УНН.
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“Провел разговор с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с противодействием агрессии со стороны россии, дальнейшую военную поддержку от США”, - написал Ермак в своем Telegram-канале.
Детали
По его словам, отдельное внимание диалога было посвящено переговорному процессу Украины с рф. Как отметил Ермак, приоритет Украины - достижение мира.
“Ключевой аспект - гарантии безопасности для нашего государства”, - добавил он.
Ранее
Как писал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговорный процесс, который идет между Украиной и россией и сказал, что о каких-то результатах говорить еще рано.