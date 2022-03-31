Ермак провел переговоры с Салливаном: обсудили гарантии безопасности и военную поддержку США

Цитата

“Провел разговор с Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию с противодействием агрессии со стороны россии, дальнейшую военную поддержку от США”, - написал Ермак в своем Telegram-канале.

Детали

По его словам, отдельное внимание диалога было посвящено переговорному процессу Украины с рф. Как отметил Ермак, приоритет Украины - достижение мира.

“Ключевой аспект - гарантии безопасности для нашего государства”, - добавил он.

Ранее

Как писал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговорный процесс, который идет между Украиной и россией и сказал, что о каких-то результатах говорить еще рано.