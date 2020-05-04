Єрмак провів нараду щодо підтримки малого і мікробізнесу під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів робочу нараду зі своїми заступниками. У зустрічі також взяли участь народні депутати. На нараді обговорювалися питання підтримки малого та мікробізнесу в умовах карантинних обмежень, а також індексація пенсій. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.
"Учасники зустрічі зазначили, що карантин сприяв ефективному стримуванню поширення коронавірусної інфекції в Україні. Однак запроваджені обмеження відчутно вдарили по малому бізнесу, зокрема фізичних особах-підприємцях, діяльність яких часто передбачає тісний контакт з клієнтами, який став неможливим в умовах карантинних заходів.
Андрій Єрмак зауважив, що уряд вже ухвалив низку рішень, спрямованих на підтримку бізнесу, але не всі підприємці змогли ними скористатися. За його словами, саме тому потрібно посилити роботу в цьому напрямку.
"Потрібно вести діалог з підприємцями, з ФОПами. Давати роз’яснення щодо тієї допомоги, яку може надати держава, та цікавитися тим, яка підтримка їм потрібна – мораторій на перевірки, пільгові кредити чи податкові пільги. Повинно бути спілкування та усунення якихось недопрацювань", – сказав керівник Офісу Президента.
Уряд має представити справді дієві програми для допомоги мікро- та малому бізнесу, наголосив Андрій Єрмак.
У цьому контексті наголошувалося на важливості ухвалення законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку культури та креативних індустрій, що також постраждали від обмежувальних заходів.
Крім того, на нараді зазначалося, що з травня відбудеться індексація пенсій – уряд вже ухвалив відповідне рішення, й відсьогодні почнеться нарахування підвищених виплат пенсіонерам.
Як повідомлялося раніше в УНН, уряд ухвалив рішення про пом'якшення карантину, але продовжив його до 22 травня.