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Ермак провел совещание по поддержке малого и микробизнеса во время карантина

Киев • УНН

 • 14082 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел рабочее совещание со своими заместителями. Во встрече также приняли участие народные депутаты. На совещании обсуждались вопросы поддержки малого и микробизнеса в условиях карантина, а также индексация пенсий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Ермак провел совещание по поддержке малого и микробизнеса во время карантина

"Участники встречи отметили, что карантин способствовал эффективному сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в Украине. Однако введенные ограничения ощутимо ударили по малому бизнесу, в частности по физическим лицам-предпринимателям, деятельность которых часто предусматривает тесный контакт с клиентами, который стал невозможным в условиях карантинных мероприятий.

Андрей Ермак отметил, что правительство уже приняло ряд решений, направленных на поддержку бизнеса, но не все предприниматели смогли ими воспользоваться. По его словам, именно поэтому нужно усилить работу в этом направлении.

"Нужно вести диалог с предпринимателями, с ФОПами. Давать разъяснения по той помощи, которую может предоставить государство, и интересоваться тем, какая поддержка им нужна - мораторий на проверки, льготные кредиты или налоговые льготы. Должно быть общение и устранение каких-то недоработок" , - сказал руководитель Офиса Президента.

Правительство должно представить действительно действенные программы для помощи микро- и малому бизнесу, подчеркнул Андрей Ермак.

В этом контексте отмечалась важность принятия законодательных инициатив, направленных на поддержку культуры и креативных индустрий, которые также пострадали от ограничительных мер.

Кроме того, на совещании отмечалось, что с мая состоится индексация пенсий - правительство уже приняло соответствующее решение, и с сегодняшнего дня начнется начисление повышенных выплат пенсионерам.

Как сообщалось ранее в УНН, правительство приняло решение о смягчении карантина, но продолжил его до 22 мая.

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