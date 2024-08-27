Єрмак про зустріч Зеленського із Сі Цзіньпіном: я впевнений, що це відбудеться
Київ • УНН
Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що зустріч Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном необхідна для підтвердження нейтральності Китаю. Більшість країн БРІКС вже відвідали Україну.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що лідер Китаю Сі Цзіньпін для підтвердження нейтральності своєї країни стосовно війни росії проти України має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це Єрмак заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
Треба робити все те, щоб більшість країн світу були з нами і підтримали цей спільний план. Чому таким важливим був цей перший саміт, бо ми побачили кількість країн, а це понад сто країн, які готові, які підтримують саме Формулу миру Президента Зеленського, вважають, що це основа для цього спільного плану. Президент завжди говорить: ми готові чути всі відповідальні країни, які поважають нашу незалежність, нашу територіальну цілісність, наш суверенітет. Можу вам сказати, що, наприклад, під час останньої зустрічі і візиту прем’єр-міністра Моді, він чітко сказав, що Індія ніколи не підтримає жодний план, жодну позицію, яка буде включати будь-який компроміс територіальної цілісності з Україною. Почути це від країни члена БРІКС дуже важливо,
Він зазначив, що більшість президентів країн БРІКС вже відвідували Україну.
Залишається тільки зустрітися нашому Президенту з лідером Китаю, але я впевнений, що це відбудеться, бо навіть задекларована позиція Китаю, що він займає нейтральну позицію вона передбачає, бо ми бачили, скільки разів зустрічався кремлівський диктатор із лідером Китаю. Я думаю, що навіть для нейтральної позиції це дуже необхідно, щоб відбулася ця зустріч і ми сподіваємося, що вона відбудеться,
Нагадаємо
Українська сторона хотіла б, щоб наступний Саміт миру відбувся в одній із країн Глобального Півдня, але наразі місце не визначено, адже головна умова його проведення - це готовність спільного плану, над яким вже працюють.