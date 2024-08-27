Єрмак про зустріч Зеленського із Сі Цзіньпіном: я впевнений, що це відбудеться

ukenru
15:22 • 16550 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 29437 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 51183 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 54686 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 98951 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 146829 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 185636 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 270580 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166587 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142225 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 50322 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 108165 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 89350 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 74020 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

10:16 • 66265 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 51154 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 138791 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 270571 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 203836 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 232873 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 10072 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 25433 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 28012 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 31927 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 50322 перегляди
Актуальне
Єрмак про зустріч Зеленського із Сі Цзіньпіном: я впевнений, що це відбудеться

Єрмак про зустріч Зеленського із Сі Цзіньпіном: я впевнений, що це відбудеться

Київ • УНН

 • 85781 перегляди

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що зустріч Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном необхідна для підтвердження нейтральності Китаю. Більшість країн БРІКС вже відвідали Україну.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що лідер Китаю Сі Цзіньпін для підтвердження нейтральності своєї країни стосовно війни росії проти України має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це Єрмак заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Треба робити все те, щоб більшість країн світу були з нами і підтримали цей спільний план. Чому таким важливим був цей перший саміт, бо ми побачили кількість країн, а це понад сто країн, які готові, які підтримують саме Формулу миру Президента Зеленського, вважають, що це основа для цього спільного плану. Президент завжди говорить: ми готові чути всі відповідальні країни, які поважають нашу незалежність, нашу територіальну цілісність, наш суверенітет. Можу вам сказати, що, наприклад, під час останньої зустрічі і візиту прем’єр-міністра Моді, він чітко сказав, що Індія ніколи не підтримає жодний план, жодну позицію, яка буде включати будь-який компроміс територіальної цілісності з Україною. Почути це від країни члена БРІКС дуже важливо,

- сказав Єрмак.

Він зазначив, що більшість президентів країн БРІКС вже відвідували Україну.

Залишається тільки зустрітися нашому Президенту з лідером Китаю, але я впевнений, що це відбудеться, бо навіть задекларована позиція Китаю, що він займає нейтральну позицію вона передбачає, бо ми бачили, скільки разів зустрічався кремлівський диктатор із лідером Китаю. Я думаю, що навіть для нейтральної позиції це дуже необхідно, щоб відбулася ця зустріч і ми сподіваємося, що вона відбудеться,

- додав Єрмак.

Нагадаємо

Українська сторона хотіла б, щоб наступний Саміт миру відбувся в одній із країн Глобального Півдня, але наразі місце не визначено, адже головна умова його проведення - це готовність спільного плану, над яким вже працюють.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.39
Brent
$72.44
Bitcoin
$88,084.30
S&P 500
$5,783.10
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,058.29
Ethereum
$2,076.29