Єрмак про зустріч Зеленського із Сі Цзіньпіном: я впевнений, що це відбудеться

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що лідер Китаю Сі Цзіньпін для підтвердження нейтральності своєї країни стосовно війни росії проти України має зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це Єрмак заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Треба робити все те, щоб більшість країн світу були з нами і підтримали цей спільний план. Чому таким важливим був цей перший саміт, бо ми побачили кількість країн, а це понад сто країн, які готові, які підтримують саме Формулу миру Президента Зеленського, вважають, що це основа для цього спільного плану. Президент завжди говорить: ми готові чути всі відповідальні країни, які поважають нашу незалежність, нашу територіальну цілісність, наш суверенітет. Можу вам сказати, що, наприклад, під час останньої зустрічі і візиту прем’єр-міністра Моді, він чітко сказав, що Індія ніколи не підтримає жодний план, жодну позицію, яка буде включати будь-який компроміс територіальної цілісності з Україною. Почути це від країни члена БРІКС дуже важливо,

Він зазначив, що більшість президентів країн БРІКС вже відвідували Україну.

Залишається тільки зустрітися нашому Президенту з лідером Китаю, але я впевнений, що це відбудеться, бо навіть задекларована позиція Китаю, що він займає нейтральну позицію вона передбачає, бо ми бачили, скільки разів зустрічався кремлівський диктатор із лідером Китаю. Я думаю, що навіть для нейтральної позиції це дуже необхідно, щоб відбулася ця зустріч і ми сподіваємося, що вона відбудеться,