Ермак о встрече Зеленского с Си Цзиньпином: я уверен, что это произойдет
Киев • УНН
Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что встреча Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином необходима для подтверждения нейтральности Китая. Большинство стран БРИКС уже посетили Украину.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что лидер Китая Си Цзиньпин для подтверждения нейтральности своей страны относительно войны России против Украины должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Ермак заявил во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.
Надо делать все то, чтобы большинство стран мира были с нами и поддержали этот совместный план. Почему таким важным был этот первый саммит, потому что мы увидели количество стран, а это более ста стран, которые готовы, которые поддерживают именно Формулу мира Президента Зеленского, считают, что это основа для этого общего плана. Президент всегда говорит: мы готовы слышать все ответственные страны, которые уважают нашу независимость, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Могу вам сказать, что, например, во время последней встречи и визита премьер-министра Моди, он четко сказал, что Индия никогда не поддержит ни один план, ни одну позицию, которая будет включать любой компромисс территориальной целостности с Украиной. Услышать это от страны члена БРИКС очень важно,
Он отметил, что большинство президентов стран БРИКС уже посещали Украину.
Остается только встретиться нашему Президенту с лидером Китая, но я уверен, что это произойдет, потому что даже задекларированная позиция Китая, что он занимает нейтральную позицию она предусматривает, потому что мы видели, сколько раз встречался кремлевский диктатор с лидером Китая. Я думаю, что даже для нейтральной позиции это очень необходимо, чтобы состоялась эта встреча и мы надеемся, что она состоится,
Напомним
Украинская сторона хотела бы, чтобы следующий Саммит мира состоялся в одной из стран Глобального Юга, но пока место не определено, ведь главное условие его проведения - это готовность совместного плана, над которым уже работают.