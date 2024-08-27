Ермак о встрече Зеленского с Си Цзиньпином: я уверен, что это произойдет

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что лидер Китая Си Цзиньпин для подтверждения нейтральности своей страны относительно войны России против Украины должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Ермак заявил во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Надо делать все то, чтобы большинство стран мира были с нами и поддержали этот совместный план. Почему таким важным был этот первый саммит, потому что мы увидели количество стран, а это более ста стран, которые готовы, которые поддерживают именно Формулу мира Президента Зеленского, считают, что это основа для этого общего плана. Президент всегда говорит: мы готовы слышать все ответственные страны, которые уважают нашу независимость, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Могу вам сказать, что, например, во время последней встречи и визита премьер-министра Моди, он четко сказал, что Индия никогда не поддержит ни один план, ни одну позицию, которая будет включать любой компромисс территориальной целостности с Украиной. Услышать это от страны члена БРИКС очень важно, - сказал Ермак.

Он отметил, что большинство президентов стран БРИКС уже посещали Украину.

Остается только встретиться нашему Президенту с лидером Китая, но я уверен, что это произойдет, потому что даже задекларированная позиция Китая, что он занимает нейтральную позицию она предусматривает, потому что мы видели, сколько раз встречался кремлевский диктатор с лидером Китая. Я думаю, что даже для нейтральной позиции это очень необходимо, чтобы состоялась эта встреча и мы надеемся, что она состоится, - добавил Ермак.

Напомним

Украинская сторона хотела бы, чтобы следующий Саммит мира состоялся в одной из стран Глобального Юга, но пока место не определено, ведь главное условие его проведения - это готовность совместного плана, над которым уже работают.