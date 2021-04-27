Єрмак про зустріч Зеленського з Путіним: поки не можу поінформувати про дату, місце та якусь більшу конкретику

Цитата:

"Я отримав доручення від Президента, тому зараз працюю над цим. Поки що не відома ні дата, ні місце проведення цих перемовин, але я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, тому що є багато про що говорити", - сказав Єрмак.

Деталі

За його словами треба продовжувати працювати у всіх напрямках, у всіх форматах: "Тому що ми не знаємо, який формат нарешті решт принесе такий довгоочікуваний мир на нашу землю, коли ми зможемо повернути всі наші теріторії, повернути наших людей, і дійсно припинити війну".

Єрмак наголосив, що перемовини, які ведуться, дуже не прості. І їх особливість полягає в тому, що наразі вони можуть довго розкачуватися та блокуватися.

"А потім привести до якихось дійсно і дуже швидко результатів. Тому їх обов’язково треба продовжувати", - сказав він.

Керівник ОП зауважив, що треба проговорити велику кількість питань, тому, на його думку, ці переговори можуть стати знаковими, історичними, але поки він не може поінформувати про дату, місце і якусь більшу конкретику.

Контекст

Зеленський у минулий вівторок у своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.

У відповідь президент РФ Володимир Путін відмовився щодо зустрічі на Донбасі, заявивши про готовність обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським двосторонні відносини в будь-який зручний час - у Москві, а щодо Донбасу порадив спочатку поговорити з “ДНР” і “ЛНР”.



Після цього в ОП УНН повідомили, що Президент України Володимир Зеленський відповість на заяву російського лідера Володимира Путіна про готовність обговорити двосторонні відносини.



На тлі таких заяв ватажки "ДНР" і "ЛНР" і собі запросили Зеленського на Донбас. Можливість таких перемовин напередодні відкинув представник української делегації в ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.

"Наша позиція принципова, вона полягає в тому, що жодних переговорів з так званими "ЛНР" і "ДНР" не буде і не може бути, навіть в умовному просторі, в режимі "фантастика на другому поверсі", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24".

Доповнення

Зеленський доручив Офісу Президента, у тому числі керівнику ОП Андрію Єрмаку, організувати його зустріч з російським лідером Володимиром Путіним.



