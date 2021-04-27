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Ермак о встрече Зеленского с Путиным: пока не могу проинформировать о дате, месте и какой-то большей конкретике

Ермак о встрече Зеленского с Путиным: пока не могу проинформировать о дате, месте и какой-то большей конкретике

Киев  •  УНН

 • 12688 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, которому Зеленский поручил организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным, пока не может назвать ни дату, ни место проведения переговоров. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Я получил поручение от Президента, поэтому сейчас работаю над этим. Пока не известна ни дата, ни место проведения этих переговоров, но я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много о чем говорить", - сказал Ермак.

Детали

По его словам надо продолжать работать во всех направлениях, во всех форматах: "Потому что мы не знаем, какой формат в конце концов принесет такой долгожданный мир на нашу землю, когда мы сможем вернуть все наши территории, вернуть наших людей, и действительно прекратить войну" .

Ермак отметил, что переговоры, которые ведутся, очень не простые. И их особенность заключается в том, что сейчас они могут долго раскачиваться и блокироваться.

"А потом привести к каким-то действительным и очень быстрым результатам. Поэтому их обязательно надо продолжать", - сказал он.

Руководитель ОП отметил, что нужно проговорить большое количество вопросов, поэтому, по его мнению, эти переговоры могут стать знаковыми, историческими, но пока он не может проинформировать о дате, месте и какой-то большей конкретике.

Контекст

Зеленский в минувший вторник в своем видеообращении предложил Путину встретиться "в любой точке" Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский Президент также отметил, что различные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

В ответ президент РФ Владимир Путин отказался от встречи на Донбассе, заявив о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским двусторонние отношения в любое удобное время - в Москве, а относительно Донбасса посоветовал сначала поговорить с "ДНР" и "ЛНР".

После этого в ОП УНН сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский ответит на заявление российского лидера Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

На фоне таких заявлений главари "ДНР" и "ЛНР" тоже пригласили Зеленского на Донбасс. Возможность таких переговоров накануне отверг представитель украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

"Наша позиция принципиальная, она заключается в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Дополнение

Зеленский поручил Офису Президента, в том числе руководителю ОП Андрею Ермаку, организовать его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

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