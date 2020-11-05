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Єрмак переконаний, що Україна не втратить незалежність за час президентства Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. За час президентства Володимира Зеленського Україна не втратить свою незалежність, не поступатиметься своєю свободою, територіальною цілісністю та суверенітетом. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телеканалу “1+1”, передає УНН.

"За час президентства Володимира Зеленського Україна не втратить свою незалежність, не поступатиметься своєю свободою, територіальною цілісністю та суверенітетом", - наводить цитату Єрмака Офіс Президента.

Глава ОП вважає "великою помилкою навіть розмови про те, щоб у ХХІ столітті відмовитися від своїх законних територій, які належать Україні. І це стосується і Донбасу, і Криму. Сьогодні, я вважаю, треба зробити все для того, щоб ці території повернути".

Він також наголосив, що повернення наших територій, припинення війни на сході та повернення додому незаконно утримуваних українців, але виключно на умовах України, є одним з головних пріоритетів чинної влади.

Нагадаємо, Єрмак назвав результати "слуг народу" на місцевих виборах "великим досягненням".

Українські Національні Новини

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