Ермак убежден, что Украина не потеряет независимость за время президентства Зеленского

“За время президентства Владимира Зеленского Украина не потеряет свою независимость, не будет уступать своей свободой, территориальной целостности и суверенитета”, — приводит цитату Ермака Офис Президента.

Глава ОП считает “большой ошибкой даже разговоры о том, чтобы в XXI веке отказаться от своих законных территорий, принадлежащих Украине. И это касается и Донбасса, и Крыма. Сегодня, я считаю, надо сделать все для того, чтобы эти территории вернуть” .

Он также отметил, что возвращение наших территорий, прекращение войны на востоке и возвращения домой незаконно удерживаемых украинский, но исключительно на условиях Украины, является одним из главных приоритетов действующей власти.

Напомним, Ермак назвал результаты “слуг народа” на местных выборах "большим достижением".