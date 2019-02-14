Єпископ Гедеон вилетів зворотнім рейсом до Франкфурта - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Намісник Десятинного монастиря столиці, Макарівський єпископ УПЦ МП Гедеон вилетів зворотнім рейсом до Франкфурта. Про це написав помічник голови ДПСУ Олег Слободян у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні вранці, о 6.30, Юрій Харон (єпископ Гедеон) вилетів зворотнім рейсом до Франкфурта. Вилетів самостійно, без примусу, в доброму здоров'ї та гуморі. Обіцяв повернутися)", - повідомив він.
Нагадаємо, вчора намісника Десятинного монастиря столиці, Макарівського єпископа УПЦ МП Гедеона (Харона) затримали в МА "Бориспіль" за дорученням правоохоронного органу.
Як повідомляв УНН, намісника Десятинного монастиря столиці, Макарівського єпископа УПЦ МП Гедеона (Харона) затримали в Бориспільському аеропорту, не пропустивши в Україну після візиту в США.
Раніше повідомлялося, що єпископ літав в США для зустрічі з конгресменами і сенаторами.
23 жовтня 2018 року Верховний Суд відкрив провадження за позовом єпископа Гедеона. Він просив суд визнати постанову Верховної Ради України "Про підтримку звернення Президента до Вселенського патріарха про видачу Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні" незаконним і скасувати його. Справа перебуває на розгляді.