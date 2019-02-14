Епископ Гедеон вылетел обратным рейсом во Франкфурт - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Наместник Десятинного монастыря столицы, Макаровский епископ УПЦ МП Гедеон вылетел обратным рейсом во Франкфурт. Об этом написал помощник председателя ГПСУ Олег Слободян в Facebook, передает УНН.
"Сегодня утром, в 6.30, Юрий Харон (епископ Гедеон) вылетел обратным рейсом во Франкфурт. Вылетел самостоятельно, без принуждения, в добром здравии и настроении. Обещал вернуться)", - сообщил он.
Напомним, вчера наместника Десятинного монастыря столицы, Макаровского епископа УПЦ МП Гедеона (Харона) задержали в МА "Борисполь" по поручению правоохранительных органов.
Как сообщал УНН, наместника Десятинного монастыря столицы, Макаровского епископа УПЦ МП Гедеона (Харона) задержали в Бориспольском аэропорту, не пропустив в Украину после визита в США.
Ранее сообщалось, что епископ летал в США для встречи с конгрессменами и сенаторами.
23 октября 2018 года Верховный Суд открыл производство по иску епископа Гедеона. Он просил суд признать постановление Верховной Рады Украины "О поддержке обращения Президента к Вселенскому патриарху о выдаче Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине" незаконным и отменить его. Дело находится на рассмотрении.