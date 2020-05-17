Єнін про справу МН17: вироків слід чекати щонайменше кілька років

“Вироків слід чекати щонайменше кілька років. Такі процеси не відбуваються швидко. До того ж, швидкість не має зашкодити якості. Оскільки ми чудово розуміємо всі ризики подальшого оскарження відповідних рішень в Європейському суді з прав людини, нам потрібна якість”, — сказав Єнін.

За його словами, “наша мета — притягнення Російської Федерації та її вищого керівництва до відповідальності за факти порушення міжнародного права, за анексію Криму, за втручання військових на Донбасі, в тому числі збиття малайзійського “Боїнга”.

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Заступник голови МЗС додав, що "ми з величезним інтересом і увагою спостерігаємо за судовим процесом, який відбувається в Нідерландах".

"Ми чудово розуміємо, що часові рамки цього процесу можуть мати декілька років. Ми переконані, що цей список не буде обмежено. І що в подальшому ми можемо розраховувати на те, що перед правосуддям постане в тому числі і вище військово-політичне керівництво Російської Федерації", - резюмував Єнін.

Нагадаємо, 9 березня у Нідерландах почалося перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines над Донбасом у 2014 році.

Останнє слухання відбулося 23 березня, після чого суд вирішив взяти паузу до 8 червня 2020 року через пандемію коронавірусу.