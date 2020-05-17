Енин о деле МН17: приговоров следует ждать минимум несколько лет

КИЕВ. 17 мая. УНН. Приговоров следует ждать минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же, скорость не должна навредить качеству. Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос когда можно ожидать приговоров по делу МН17, передает УНН.