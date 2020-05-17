Енин о деле МН17: приговоров следует ждать минимум несколько лет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Приговоров следует ждать минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же, скорость не должна навредить качеству. Об этом заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос когда можно ожидать приговоров по делу МН17, передает УНН.
"Приговоров следует ждать минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же, скорость не должно навредить качества. Поскольку мы прекрасно понимаем все риски дальнейшего обжалования соответствующих решений в Европейском суде по правам человека, нам нужно качество", - сказал Енин.
По его словам, "наша цель - привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных на Донбассе, в том числе сбивание малайзийского "Боинга".
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Заместитель главы МИД добавил, что "мы с огромным интересом и вниманием наблюдаем за судебным процессом, который происходит в Нидерландах".
"Мы прекрасно понимаем, что временные рамки этого процесса могут иметь несколько лет. Мы убеждены, что этот список будет ограничено. И что в дальнейшем мы можем рассчитывать на то, что перед правосудием предстанет в том числе и высшее военно-политическое руководство Российской Федерации", - резюмировал Енин.
Напомним, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе пассажирского самолета MH17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом в 2014 году.
Последнее слушание состоялось 23 марта, после чего суд решил взять паузу до 8 июня 2020 года из-за пандемии коронавируса.