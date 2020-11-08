Єлизавета ІІ вперше з'явилася на публіці у медичній масці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ вперше на публіці наділа медичну маску, коли відвідала могилу Невідомого воїна, передає УНН із посиланням на Sky News.
Так, повідомляється, що відвідування Вестмінстерського абатства було її першим публічним виступом у Лондоні з березня.
Помічник королеви сказав журналістам, що служба у середу була "дуже особистою" для королеви.
Маска королеви була чорною із білими краями і, як вважають, була зроблена Анжелою Келлі, яка створювала багато нарядів для монарха. Однак Букінгемський палац поки цього не коментував.
Як повідомляв УНН, у липні королева Єлизавета ІІ посвятила у лицарі капітана Томаса Мура у знак визнання 100-річного ветерана Другої Світової війни, який зібрав 33 млн фунтів для медиків під час пандемії коронавірусу.