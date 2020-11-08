Елизавета II впервые появилась на публике в медицинской маске
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Королева Великобритании Елизавета II впервые на публике надела медицинскую маску, когда посетила могилу Неизвестного воина, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Так, сообщается, что посещение Вестминстерского аббатства было ее первым публичным выступлением в Лондоне с марта.
Помощник королевы сказал журналистам, что служба в среду была "очень личной" для королевы.
Маска королевы была черной с белыми краями и, как полагают, была сделана Анжелой Келли, которая создавала много нарядов для монарха. Однако Букингемский дворец пока этого не комментировал.
Как сообщал УНН, в июле королева Елизавета II посвятила в рыцари капитана Томаса Мура в знак признания 100-летнего ветерана Второй Мировой войны, который собрал 33 млн фунтов для медиков во время пандемии коронавируса.