Елизавета II впервые появилась на публике в медицинской маске

Так, сообщается, что посещение Вестминстерского аббатства было ее первым публичным выступлением в Лондоне с марта.

Помощник королевы сказал журналистам, что служба в среду была "очень личной" для королевы.

Маска королевы была черной с белыми краями и, как полагают, была сделана Анжелой Келли, которая создавала много нарядов для монарха. Однако Букингемский дворец пока этого не комментировал.

Как сообщал УНН, в июле королева Елизавета II посвятила в рыцари капитана Томаса Мура в знак признания 100-летнего ветерана Второй Мировой войны, который собрал 33 млн фунтов для медиков во время пандемии коронавируса.