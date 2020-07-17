Королева Великобритании посвятила в рыцари 100-летнего ветерана

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 28010 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101447 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106332 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133218 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110518 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131187 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102013 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104423 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102053 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Королева Великобритании посвятила в рыцари 100-летнего ветерана

Королева Великобритании посвятила в рыцари 100-летнего ветерана

Киев  •  УНН

 • 30507 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Королева Елизавета в пятницу посвятила в рыцари капитана Томаса Мура в знак признания 100-летнего ветерана Второй Мировой войны, собравшего 33 млн фунтов для медиков во время пандемии коронавируса, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Так, на инвеституре под открытым небом в Виндзорском замке 94-летняя королева улыбнулась, когда окрестила Мура на обоих плечах рыцарским мечом, который ранее принадлежал ее отцу, Георгу VI.

“Большое спасибо”, — сказал Мур королеве.

“Замечательно”, — ответила королева, прежде чем приветствовать семью Мура.

Мур, служивший в Индии, Бирме и Суматре во время Второй мировой войны, в начале этого года сказал, что иметь рыцарское звание было бы забавно, потому что он был сэром Томасом Муром — ссылкой на исторического государственного деятеля сэра Томаса Мора (Лорд-канцлер Англии в 16-м веке).

Отмечается, что посвящение в рыцари Мура было одной из первых официальных обязанностей, которые королева выполнила после локдауна в связи с коронавирусом.

Как сообщал УНН, жителей Лондона протестовали на антитела к коронавирусу. Положительный результат обнаружили у 17% населения.

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