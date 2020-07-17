Королева Великобритании посвятила в рыцари 100-летнего ветерана
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Королева Елизавета в пятницу посвятила в рыцари капитана Томаса Мура в знак признания 100-летнего ветерана Второй Мировой войны, собравшего 33 млн фунтов для медиков во время пандемии коронавируса, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
Так, на инвеституре под открытым небом в Виндзорском замке 94-летняя королева улыбнулась, когда окрестила Мура на обоих плечах рыцарским мечом, который ранее принадлежал ее отцу, Георгу VI.
“Большое спасибо”, — сказал Мур королеве.
“Замечательно”, — ответила королева, прежде чем приветствовать семью Мура.
Мур, служивший в Индии, Бирме и Суматре во время Второй мировой войны, в начале этого года сказал, что иметь рыцарское звание было бы забавно, потому что он был сэром Томасом Муром — ссылкой на исторического государственного деятеля сэра Томаса Мора (Лорд-канцлер Англии в 16-м веке).
Отмечается, что посвящение в рыцари Мура было одной из первых официальных обязанностей, которые королева выполнила после локдауна в связи с коронавирусом.
Как сообщал УНН, жителей Лондона протестовали на антитела к коронавирусу. Положительный результат обнаружили у 17% населения.