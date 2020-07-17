Королева Великої Британії посвятила в лицарі 100-річного ветерана
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Королева Єлизавета в п'ятницю посвятила в лицарі капітана Томаса Мура в знак визнання 100-річного ветерана Другої Світової війни, що зібрав 33 млн фунтів для медиків під час пандемії коронавірусу, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, на інвеститурі під відкритим небом у Віндзорському замку 94-річна королева посміхнулася, коли охрестила Мура на обох плечах лицарським мечем, який раніше належав її батькові, Георгу VI.
"Велике спасибі", - сказав Мур королеві.
"Чудово", - відповіла королева, перш ніж вітати сім'ю Мура.
Мур, який служив в Індії, Бірмі та Суматрі під час Другої світової війни, на початку цього року сказав, що мати лицарське звання було б кумедно, тому що він був сером Томасом Муром - посиланням на історичного державного діяча сера Томаса Мора (Лорд-канцлер Англії в 16-му столітті).
Відзначається, що посвята в лицарі Мура була однією з перших офіційних обов'язків, які королева виконала після локдауна в зв'язку з коронавірусом.
Як повідомляв УНН, жителів Лондона протестували на антитіла до коронавірусу. Позитивний результат виявили у 17% населення.