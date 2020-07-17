Королева Великої Британії посвятила в лицарі 100-річного ветерана

Так, на інвеститурі під відкритим небом у Віндзорському замку 94-річна королева посміхнулася, коли охрестила Мура на обох плечах лицарським мечем, який раніше належав її батькові, Георгу VI.

"Велике спасибі", - сказав Мур королеві.

"Чудово", - відповіла королева, перш ніж вітати сім'ю Мура.

Мур, який служив в Індії, Бірмі та Суматрі під час Другої світової війни, на початку цього року сказав, що мати лицарське звання було б кумедно, тому що він був сером Томасом Муром - посиланням на історичного державного діяча сера Томаса Мора (Лорд-канцлер Англії в 16-му столітті).

Відзначається, що посвята в лицарі Мура була однією з перших офіційних обов'язків, які королева виконала після локдауна в зв'язку з коронавірусом.

Як повідомляв УНН, жителів Лондона протестували на антитіла до коронавірусу. Позитивний результат виявили у 17% населення.