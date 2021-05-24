ЄК виділяє 50 млн євро грантів для допомоги в придбанні землі українськими фермерами

Цитата:

"Ми виділили 50 мільйонів євро протягом двох років у вигляді грантів для підтримки дрібних фермерів, зокрема, щоб мати можливість фінансувати купівлю землі. Це йде рука об руку з необхідністю розробити належну іпотечну систему", - заявила Матернова.

Деталі

Представниця ЄК заявила також, що ЄС підтримує Україну в підтримці малих фермерів, а також що прийшов час переконатися, що всі вони проінформовані про деталі земельної реформи та отримали фінансову підтримку.

Доповнення

Під час виступу на форумі в понеділок, Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2194 про вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.



