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ЄК виділяє 50 млн євро грантів для допомоги в придбанні землі українськими фермерами

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Єврокомісія виділила 50 мільйонів євро грантових грошей для підтримки українських фермерів. Про це повідомила заступник генерального директора Директорату з питань сусідства і розширення Єврокомісії Катаріна Матернова під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля", передає кореспондент УНН.

ЄК виділяє 50 млн євро грантів для допомоги в придбанні землі українськими фермерами

Цитата:

"Ми виділили 50 мільйонів євро протягом двох років у вигляді грантів для підтримки дрібних фермерів, зокрема, щоб мати можливість фінансувати купівлю землі. Це йде рука об руку з необхідністю розробити належну іпотечну систему", - заявила Матернова.

Деталі

Представниця ЄК заявила також, що ЄС підтримує Україну в підтримці малих фермерів, а також що прийшов час переконатися, що всі вони проінформовані про деталі земельної реформи та отримали фінансову підтримку.

Доповнення

Під час виступу на форумі в понеділок, Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 2194 про вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

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