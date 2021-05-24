ЕК выделяет 50 млн евро грантов для помощи в приобретении земли украинскими фермерами
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Еврокомиссия выделила 50 миллионов евро грантовых денег для поддержки украинских фермеров. Об этом сообщила заместитель генерального директора Директората по вопросам соседства и расширения Еврокомиссии Катарина Матернова во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", передает корреспондент УНН.
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"Мы выделили 50 миллионов евро в течение двух лет в виде грантов для поддержки мелких фермеров, в частности, чтобы иметь возможность финансировать покупку земли. Это идет рука об руку с необходимостью разработать надлежащую ипотечную систему", - заявила Матернова.
Детали
Представительница ЕК заявила также, что ЕС поддерживает Украину в поддержке малых фермеров, а также пришло время убедиться, что все они проинформированы о деталях земельной реформы и получили финансовую поддержку.
Дополнение
Во время выступления на форуме в понедельник, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 2194 о совершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.