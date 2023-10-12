Єгипет забронював у росії пшениці на 480 тис. тонн — Bloomberg

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Зазначається, що Єгипет входить до числа найбільших покупців пшениці у світі. Як пише видання, Каїр уклав договір на купівлі пшениці з Росії на 480 тисяч тонн, що є 4% від річного імпорту. Угода укладена на листопад-грудень 2023 року.

Минулого місяця Bloomberg повідомляв, що Єгипет веде переговори про купівлю 1 мільйона тонн пшениці в Росії в рамках угоди між урядами.

Російська компанія United Grain Company, яка займається зерном, відповіла на запит журналістів, що не має інформації про комерційні відвантаження поза публічними торгами. Єгипетська сторона утрималася від коментаря.

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