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Египет забронировал у России пшеницы на 480 тыс. тонн - Bloomberg

Египет забронировал у России пшеницы на 480 тыс. тонн - Bloomberg

Киев • УНН

 • 419028 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Египет забронировал восемь грузов пшеницы от российского государственного трейдера весом на 480 тысяч тонн. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Египет входит в число крупнейших покупателей пшеницы в мире. Как пишет издание, Каир заключил договор на покупку пшеницы из России на 480 тысяч тонн, что составляет 4% от годового импорта. Сделка заключена на ноябрь-декабрь 2023 года.

В прошлом месяце Bloomberg сообщал, что Египет ведет переговоры о покупке 1 миллиона тонн пшеницы у России в рамках соглашения между правительствами.

Российская компания United Grain Company, которая занимается зерном, ответила на запрос журналистов, что не располагает информацией о коммерческих отгрузках вне публичных торгов. Египетская сторона воздержалась от комментария.

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