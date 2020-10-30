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Єдиний візит до Берліна в умовах нового локдауну: Разумкова зустріли у Бундестазі

Єдиний візит до Берліна в умовах нового локдауну: Разумкова зустріли у Бундестазі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Візит голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова до столиці ФРН, і зокрема до Бундестагу – єдиний зарубіжний візит до Берліна в умовах нового локдауну через поширення коронавірусу. Про це написав у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.

“Бундестаг урочисто зустрічає спікера українського парламенту Дмитра Разумкова. Це єдиний зарубіжний візит до Берліна у непрості часи нового локдауну, а відтак і надважливий сигнал незмінної підтримки України Німеччиною”, - написав Мельник.

Зокрема, депутат Бундестагу, голова петиційного комітету Маріан Вендт у Twitter повідомив, що провів зустріч з представниками України.

"Сьогодні вранці у нас був дуже інтенсивний обмін думками щодо теми Голодомору з представниками України. Мільйони українців померли від голоду при сталінському режимі. Темі Голодомору потрібно приділяти набагато більше увагу німецькій громадськості. Ми продовжимо ретельно працювати над переоцінкою", - написав він.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у межах поїздки до Німеччини, зокрема, провів зустріч із головою групи Християнсько-соціальний союз у Бундестазі Александром Добріндтом. Сторони обговорили, зокрема, посилення співробітництва з Баварією.

Також Разумков зустрівся з головою Німецько-української парламентської групи Омідом Нуріпуром та її членами. Голова парламенту висловив вдячність за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за санкційну підтримку й просування інтересів нашої держави у Бундестазі.

Бундестаг урочисто зустрічає Спікера парламенту @DRazumkov.
Це єдиний зарубіжний візит до Берліна у непрості часи нового локдауну, а відтак і надважливий сигнал незмінної підтримки України Німеччиною pic.twitter.com/3ZBO5fnBDI

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 30, 2020

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