Єдиний візит до Берліна в умовах нового локдауну: Разумкова зустріли у Бундестазі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Візит голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова до столиці ФРН, і зокрема до Бундестагу – єдиний зарубіжний візит до Берліна в умовах нового локдауну через поширення коронавірусу. Про це написав у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.
“Бундестаг урочисто зустрічає спікера українського парламенту Дмитра Разумкова. Це єдиний зарубіжний візит до Берліна у непрості часи нового локдауну, а відтак і надважливий сигнал незмінної підтримки України Німеччиною”, - написав Мельник.
Зокрема, депутат Бундестагу, голова петиційного комітету Маріан Вендт у Twitter повідомив, що провів зустріч з представниками України.
"Сьогодні вранці у нас був дуже інтенсивний обмін думками щодо теми Голодомору з представниками України. Мільйони українців померли від голоду при сталінському режимі. Темі Голодомору потрібно приділяти набагато більше увагу німецькій громадськості. Ми продовжимо ретельно працювати над переоцінкою", - написав він.
Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у межах поїздки до Німеччини, зокрема, провів зустріч із головою групи Християнсько-соціальний союз у Бундестазі Александром Добріндтом. Сторони обговорили, зокрема, посилення співробітництва з Баварією.
Також Разумков зустрівся з головою Німецько-української парламентської групи Омідом Нуріпуром та її членами. Голова парламенту висловив вдячність за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за санкційну підтримку й просування інтересів нашої держави у Бундестазі.
Бундестаг урочисто зустрічає Спікера парламенту @DRazumkov.
Це єдиний зарубіжний візит до Берліна у непрості часи нового локдауну, а відтак і надважливий сигнал незмінної підтримки України Німеччиною pic.twitter.com/3ZBO5fnBDI