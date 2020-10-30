Единственный визит в Берлин в условиях нового локдауна: Разумкова встретили в Бундестаге
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Визит председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова в столицу ФРГ, и в частности в Бундестаг - единственный зарубежный визит в Берлин в условиях нового локдауна из-за распространения коронавируса. Об этом написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает УНН.
"Бундестаг торжественно встречает спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова. Это единственный зарубежный визит в Берлин в непростые времена нового локдауна, а затем и важнейший сигнал неизменной поддержки Украины Германией", - написал Мельник.
В частности, депутат Бундестага, председатель петиционного комитета Мариан Вендт в Twitter сообщил, что провел встречу с представителями Украины.
"Сегодня утром у нас был очень интенсивный обмен мнениями по вопросу Голодомора с представителями Украины. Миллионы украинцев умерли от голода при сталинском режиме. Теме Голодомора нужно уделять гораздо больше внимания немецкой общественности. Мы продолжим усердно работать над переоценкой", - написал он.
Напомним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в рамках поездки в Германию, в частности, провел встречу с главой группы Христианско-социальный союз в Бундестаге Александром Добриндтом. Стороны обсудили, в частности, усиление сотрудничества с Баварией.
Также Разумков встретился с председателем Немецко-украинской парламентской группы Омидом Нурипуром и ее членами. Председатель парламента выразил благодарность за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за санкционною поддержку и продвижение интересов нашего государства в Бундестаге.
Бундестаг торжественно встречает Спикер парламента @DRazumkov .
Это единственный зарубежный визит в Берлин в непростые времена нового локдауну, а затем и важнейший сигнал неизменной поддержки Украины Германией pic.twitter.com/3ZBO5fnBDI