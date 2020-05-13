ЄБРР прогнозує скорочення економіки України на 4,5%

"ВВП України впаде на 4,5 відсотка в 2020 році в результаті глобальних потрясінь, пов'язаних з коронавірусом, і після більш повільного промислового зростання, зафіксованого в кінці 2019 року - початку 2020 року", - відзначили в ЄБРР.

Банк очікує, що економіка України відновиться до 5,0% в 2021 році.

У доповіді ЄБРР про регіональні економічні перспективи відзначається "висока вартість рефінансування боргу на міжнародних фінансових ринках" для України.

У доповіді стверджується, що поєднання скорочення зовнішнього попиту і внутрішнього попиту через заходи у сфері охорони здоров'я, ухвалені для стримування поширення коронавірусу, позначилося на секторах виробництва і послуг.

Банк пояснює, що макрофінансові основи залишаються відносно сильними і здатні поглинати зовнішні шоки при рекордно високому рівні іноземних резервів і найнижчій обліковій ставці протягом шести років.

У доповіді наголошується, що економіки в регіонах ЄБРР можуть скоротитися в середньому на 3,5 відсотка в цьому році, а в 2021 році можливий відскік на 4,8 відсотка, попереджаючи, що прогнози тяжіють до "безпрецедентної невизначеності".

Нагадаємо, Мінекономіки оцінило скорочення ВВП у І кварталі цього року на рівні 1,2%.