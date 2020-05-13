ЕБРР прогнозирует сокращение экономики Украины на 4,5%

"ВВП Украины упадет на 4,5 процента в 2020 году в результате глобальных потрясений, связанных с коронавирусом, и после более медленного промышленного роста, зафиксированного в конце 2019 года - начале 2020 года", - отметили в ЕБРР.

Банк ожидает, что экономика Украины восстановится до 5,0% в 2021 году.

В докладе ЕБРР о региональных экономических перспективах отмечается "высокая стоимость рефинансирования долга на международных финансовых рынках" для Украины.

В докладе утверждается, что сочетание сокращения внешнего спроса и внутреннего спроса из-за мер в области общественного здравоохранения, принятых для сдерживания распространения коронавируса, сказалось на секторах производства и услуг.

Банк объясняет, что макрофинансовые основы остаются относительно сильными и способны поглощать внешние шоки при рекордно высоком уровне иностранных резервов и самой низкой учетной ставке в течение шести лет.

В докладе отмечается, что экономики в регионах ЕБРР могут сократиться в среднем на 3,5 процента в этом году, а в 2021 году возможен отскок на 4,8 процента, предупреждая, что прогнозы подвержены "беспрецедентной неопределенности".

Напомним, Минэкономики оценило сокращение ВВП в I квартале этого года на уровне 1,2%.