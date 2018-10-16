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ЄБРР призначив нового топ-менеджера у країнах Східної Європи і Кавказу

ЄБРР призначив нового топ-менеджера у країнах Східної Європи і Кавказу

Київ • УНН

 • 6688 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Європейський банк з реконструкції та розвитку призначив Маттео Патроне Керуючим директором в країнах Східної Європи і Кавказу. Про це повідомила прес-служба ЄБРР, передає УНН.

“Маттео Патроне буде працювати в Києві, і відповідати за наступну групу країн: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна”, — йдеться у повідомленні.

Патроне змінить на цій посаді Франсіса Маліжа, який був першим Керуючим директором в цьому регіоні і нещодавно був призначений Керуючим директором в секторі фінансових установ в штаб-квартирі ЄБРР у ​​Лондоні. Сукупний історичний обсяг інвестицій Банку в різні сектори економік цих шести країн становить майже 24 млрд євро.

“Для мене велика честь бути призначеним на цю позицію в ЄБРР і відповідати за цей дуже цікавий регіон. Моєму попереднику вдалося досягти вражаючих результатів у всіх країнах регіону. Моїм пріоритетом буде створення відповідних умов нашим командам на місцях для розвитку цього успіху. Потреби в наших послугах значні, і у нас є, що запропонувати. Нашим завданням буде продовження роботи з підвищення конкурентоспроможності місцевих економік у міру їх подальшої Євроінтеграції”, — прокоментував своє призначення Маттео Патроне.

Маттео є громадянином Італії. Він почав працювати у лондонському офісі ЄБРР у 2008 році у департаменті корпоративних інвестицій, куди він прийшов після успішної кар’єри у приватному секторі. У 2012 році він очолив офіс ЄБРР у Сербії, а в 2015 році був призначений на посаду Директора та Регіонального глави ЄБРР у Румунії і Болгарії. Під його керівництвом інвестиції ЄБРР в ці країни склали понад 2 млрд євро. Маттео Патроне заступить на посаду 1 листопада 2018 року.

Раніше ЄБРР затвердив нову стратегію для України на 2018-2023 роки.

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