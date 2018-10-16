ЕБРР назначил нового топ-менеджера в странах Восточной Европы и Кавказа

“Маттео Патроне будет работать в Киеве, и отвечать за следующую группу стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина”, — говорится в сообщении.

Патроне сменит на этом посту Франсиса Малижа, который был первым Управляющим директором в регионе и недавно был назначен Управляющим директором в секторе финансовых учреждений в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне. Совокупный исторический объем инвестиций Банка в различные сектора экономик этих шести стран составляет почти 24 млрд евро.

“Для меня большая честь быть назначенным на эту позицию в ЕБРР и отвечать за этот очень интересный регион. Моему предшественнику удалось достичь впечатляющих результатов во всех странах региона. Моим приоритетом будет создание соответствующих условий нашим командам на местах для развития этого успеха. Потребности в наших услугах значительны, и у нас есть, что предложить. Нашей задачей будет продолжение работы по повышению конкурентоспособности местных экономик по мере их дальнейшей евроинтеграции”, - прокомментировал свое назначение Маттео Патроне.

Маттео является гражданином Италии. Он начал работать в лондонском офисе ЕБРР в 2008 году в департаменте корпоративных инвестиций, куда он пришел после успешной карьеры в частном секторе. В 2012 году он возглавил офис ЕБРР в Сербии, а в 2015 году был назначен на должность Директора и Регионального главы ЕБРР в Румынии и Болгарии. Под его руководством инвестиции ЕБРР в эти страны составили более 2 млрд евро. Маттео Патроне вступит в должность 1 ноября 2018 года.

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