Є всі шанси: Кулеба очікує зустрічі голів МЗС країн "нормандського формату"

“Ми готуємось до наступної зустрічі (міністрів закордонних справ у "нормандському форматі“ — ред.)... Станом на зараз у нас є всі підстави вважати, що ця зустріч відбудеться в чотиристоронньому форматі, і до нас приєднається міністр закордонних справ РФ”, — сказав міністр.

Зі слів Кулеби, голови МЗС Німеччини та Франції підтримали його пропозицію провести таку зустріч.

З його слів, це питання і шлях підготовки до зустрічі сьогодні було обговорено з німецьким міністром.

Раніше Президент назвав дату зустрічі радників у "нормандському форматі" - 28 серпня.