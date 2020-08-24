Є всі шанси: Кулеба очікує зустрічі голів МЗС країн "нормандського формату"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Зустріч міністрів закордонних справ країн “нормандського формату” має всі шанси невдовзі відбутися. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, передає кореспондент УНН.
“Ми готуємось до наступної зустрічі (міністрів закордонних справ у "нормандському форматі“ — ред.)... Станом на зараз у нас є всі підстави вважати, що ця зустріч відбудеться в чотиристоронньому форматі, і до нас приєднається міністр закордонних справ РФ”, — сказав міністр.
Зі слів Кулеби, голови МЗС Німеччини та Франції підтримали його пропозицію провести таку зустріч.
З його слів, це питання і шлях підготовки до зустрічі сьогодні було обговорено з німецьким міністром.
Раніше Президент назвав дату зустрічі радників у "нормандському форматі" - 28 серпня.