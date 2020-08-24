Есть все шансы: Кулеба ожидает встречи глав МИД стран "нормандского формата"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" имеет все шансы вскоре состояться. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, передает корреспондент УНН.
"Мы готовимся к следующей встрече (министров иностранных дел в "нормандском формате" - ред.)... По состоянию на сейчас у нас есть все основания полагать, что эта встреча состоится в четырехстороннем формате, и к нам присоединится министр иностранных дел РФ", - сказал министр.
По словам Кулебы, главы МИД Германии и Франции поддержали его предложение провести такую встречу.
По его словам, этот вопрос и путь подготовки к встрече сегодня обсудили с немецким министром.
Ранее Президент назвал дату встречи советников в "нормандском формате" - 28 августа.