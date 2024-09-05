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Є надія на успішне відновлення пам’ятки: власник садиби Зеленських запропонував проект з другим поверхом

Київ • УНН

 • 28939 перегляди

На засіданні Консультативної ради розглянуто пропозиції щодо відновлення зруйнованої садиби Зеленських у Києві. Власник запропонував відбудувати будинок у вигляді, який він мав до руйнування, включаючи другий поверх.

На засіданні Консультативної ради при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА були розглянуті передпроєктні пропозиції щодо відновлення зруйнованого будинку на вул. Олександра Кониського, 22.

Пише УНН із посиланням на офіційний портал Києва.

Деталі

Власник садиби Зеленських представив передпроєктні пропозиції щодо її відновлення. Про це повідомила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Після попередніх консультацій, представники власника садиби Зеленських вперше передали на розгляд передпроєктні пропозиції щодо відновлення зруйнованого будинку. Це важливий крок у процесі відбудови. Готовність власника брати участь у виправленні власної помилки дає надію на успішне відновлення пам’ятки

– зазначила Марина Соловйова.

Під час презентації представник власника запропонував відновлювати будівлю у вигляді, який вона мала до зруйнування, тобто з другим поверхом. 

Довідка

Садибу Зеленських, споруджену у 1890 році, несанкціоновано знищили у липні 2024 року. Будівлю внесли до Переліку об’єктів культурної спадщини м. Києва.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КультураКиїв

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