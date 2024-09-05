Есть надежда на успешное восстановление памятника: владелец усадьбы Зеленских предложил проект со вторым этажом

На заседании Консультативного совета при Департаменте охраны культурного наследия КГГА были рассмотрены предпроектные предложения по восстановлению разрушенного дома на ул. Александра Конисского, 22.

Пишет УНН со ссылкой на официальный портал Киевасо ссылкой на официальный портал Киева.

Детали

Владелец усадьбы Зеленских представил предпроектные предложения по ее восстановлению. Об этом сообщила директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.

После предварительных консультаций, представители владельца усадьбы Зеленских впервые передали на рассмотрение предпроектные предложения по восстановлению разрушенного дома. Это важный шаг в процессе восстановления. Готовность владельца участвовать в исправлении собственной ошибки дает надежду на успешное восстановление памятника - отметила Марина Соловьева.

Во время презентации представитель владельца предложил восстанавливать здание в виде, который оно имело до разрушения, то есть со вторым этажом.

Справка

Усадьбу Зеленских, построенную в 1890 году, несанкционированно уничтожили в июле 2024 года. Здание внесли в Перечень объектов культурного наследия г. Киева.

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