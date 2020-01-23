Є два списки: Зеленський розповів про переговори щодо звільнення українців з ОРДЛО і РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Україна проводить переговори щодо звільнення утримуваних громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території та в Росії за двома окремими списками. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Ізраїлі у четвер, 23 січня, передає пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.
"Два треки, два списки. Список ми погодили у Мінську, будемо доповнювати перелік встановлених осіб. Готуватимемо цей трек – обмін з тимчасово окупованими територіями. І окремий трек – ми вже розпочали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців – всіх, включно з кримськими татарами, інших українців, які перебувають на території Росії", – сказав Глава держави у коментарі ЗМІ в Єрусалимі.
Як повідомлялося раніше в УНН, 15 січня звільнений з полону журналіст Асєєв передав Зеленському списки полонених для майбутнього обміну.