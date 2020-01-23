Есть два списка: Зеленский рассказал о переговорах по освобождению украинцев с ОРДЛО и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Украина ведет переговоры об освобождении удерживаемых граждан, находящихся на временно оккупированной территории и в России за двумя отдельными списками. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Израиле в четверг, 23 января, передает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить этот трек - обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России", - сказал Глава государства в комментарии СМИ в Иерусалиме.
Как сообщалось ранее в УНН, 15 января освобожденный из плена журналист Асеев передал Зеленскому списки пленных для будущего обмена.