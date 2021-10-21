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Є альтернатива: Степанов про примусове звільнення через відмову вакцинуватися від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Звільняти людину в разі відмови вакцинуватися від коронавірусу необов’язково, якщо вона в якості альтернативи через день робитиме ПЛР-тести на коронавірус, щоб не наразити на небезпеку інших співробітників. Про це в ефірі телеканалу “НАШ” заявив колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

Є альтернатива: Степанов про примусове звільнення через відмову вакцинуватися від COVID-19

Цитата

“Я вважаю, що може бути альтернатива: людина, наприклад, через день робить ПЛР-тести. Хочеш, через день можеш робити тести, і приходити на роботу. Це твоє право. Нам головне, щоб ця людина не наразила на небезпеку інших людей”, - заявив Степанов.

Деталі

У той же час, він зазначив, що велика відповідальність в даній ситуації лежить на владі, оскільки саме вона відповідальна за бажання у громадян робити щеплення.

На думку Степанова, переважна кількість громадян відмовляються від вакцинації через те, що влада не надає відповіді на запитання.

“Чому в людей така купа запитань? Виходячи з того, що зараз відбувається з коронавірусом, в людей є питання. Але відповідей немає. Тож, дайте відповіді людям. І тоді вакцинація піде набагато швидше”, - зазначив Степанов.

Додамо

Колишній очільник МОЗ Максим Степанов наголосив, що владі необхідно посилити інформаційну кампанію щодо вакцинації від коронавірусу, та стимулювати необхідно найвразливішу категорію людей 60+.

В Україні зафіксовано вже 2,7 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 жовтня, — майже 22,5 тисячі, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому майже 4,9 тисячі осіб, що менше проти показника попереднього дня. Летальних випадків за добу — рекордних 546.

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