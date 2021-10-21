Есть альтернатива: Степанов о принудительном увольнении из-за отказа вакцинироваться от COVID-19

КИЕВ. 21 октября. УНН. Увольнять человека в случае отказа вакцинироваться от коронавируса необязательно, если он в качестве альтернативы через день будет делать ПЦР-тесты на коронавирус, чтобы не подвергнуть опасности других сотрудников. Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил бывший министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.