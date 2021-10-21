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Есть альтернатива: Степанов о принудительном увольнении из-за отказа вакцинироваться от COVID-19

Киев • УНН

 • 39770 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Увольнять человека в случае отказа вакцинироваться от коронавируса необязательно, если он в качестве альтернативы через день будет делать ПЦР-тесты на коронавирус, чтобы не подвергнуть опасности других сотрудников. Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил бывший министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

Есть альтернатива: Степанов о принудительном увольнении из-за отказа вакцинироваться от COVID-19

Цитата

"Я считаю, что может быть альтернатива: человек, например, через день делает ПЦР-тесты. Хочешь, через день можешь делать тесты, и приходить на работу. Это твое право. Нам главное, чтобы этот человек не подвергал опасности других людей", - заявил Степанов.

детали

В то же время, он отметил, что большая ответственность в данной ситуации лежит на власти, поскольку именно она ответственна за желание у граждан делать прививки.

По мнению Степанова, подавляющее количество граждан отказываются от вакцинации из-за того, что власть не дает ответы на вопросы.

"Почему у людей такая куча вопросов? Исходя из того, что сейчас происходит с коронавирусом, у людей есть вопросы. Но ответов нет. Поэтому, ответьте людям. И тогда вакцинация пойдет гораздо быстрее", - отметил Степанов.

Добавим

Бывший глава Минздрава Максим Степанов отметил, что власти необходимо усилить информационную кампанию по вакцинации от коронавируса, и стимулировать необходимо уязвимую категорию людей 60+.

В Украине зафиксировано уже 2,7 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 октября, - почти 22,5 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии. Госпитализировано за сутки при этом почти 4,9 тысячи человек, что меньше по сравнению с показателем предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - рекордных 546.

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