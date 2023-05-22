"Йдуть на допомогу прикордонникам": російські Telegram-канали поширюють відео гелікоптерів та бронетехніки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Російські Telegram-канали поширюють відео гелікоптерів та бронетехніки, які нібито йдуть на допомогу прикордонникам рф у білгородській області, передає УНН.
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За даними Telegram-каналу Baza, який помилається на місцевих мешканців, "на допомогу російським прикордонникам направлені гелікоптери та бронетехніка".
Крім того, джерело Baza в адміністрації Грайворонівського району повідомило про можливу часткову евакуацію прикордонних сіл найближчим часом.
Офіційної інформації наразі немає.
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Сьогодні, 22 травня, з самого ранку чимало новин з белгородської області рф. З’являються повідомлення про обстріли, бої та навіть напад на російський прикордонний пункт Грайвон.
Як повідомив речник ГУР Юсов, легіон «Свобода Росії» та «РДК» проводять операцію на території бєлгородської області для створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців.