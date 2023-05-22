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"Йдуть на допомогу прикордонникам": російські Telegram-канали поширюють відео гелікоптерів та бронетехніки

"Йдуть на допомогу прикордонникам": російські Telegram-канали поширюють відео гелікоптерів та бронетехніки

Київ • УНН

 • 3807587 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Російські Telegram-канали поширюють відео гелікоптерів та бронетехніки, які нібито йдуть на допомогу прикордонникам рф у білгородській області, передає УНН.

Деталі

За даними Telegram-каналу Baza, який помилається на місцевих мешканців, "на допомогу російським прикордонникам направлені гелікоптери та бронетехніка".

Крім того, джерело Baza в адміністрації Грайворонівського району повідомило про можливу часткову евакуацію прикордонних сіл найближчим часом.

Офіційної інформації наразі немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: путіну повідомили про спробу прориву "українських диверсантів" на бєлгородщині - пєсков

Раніше

Сьогодні, 22 травня, з самого ранку чимало новин з белгородської області рф. З’являються повідомлення про обстріли, бої та навіть напад на російський прикордонний пункт Грайвон.

Як повідомив речник ГУР Юсов, легіон «Свобода Росії» та «РДК» проводять операцію на території бєлгородської області для створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців.

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