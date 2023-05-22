"Идут на помощь пограничникам": российские Telegram-каналы распространяют видео вертолетов и бронетехники
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Российские Telegram-каналы распространяют видео вертолетов и бронетехники, которые якобы идут на помощь пограничникам рф в ,елгородской области, передает УНН.
Детали
По данным Telegram-канала Baza, который ошибается на местных жителей, "на помощь российским пограничникам направлены вертолеты и бронетехника".
Кроме того, источник Baza в администрации Грайвороновского района сообщил о возможной частичной эвакуации приграничных сел в ближайшее время.
Официальной информации на данный момент нет.
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Ранее
Сегодня, 22 мая, с самого утра немало новостей из белгородской области рф. Появляются сообщения об обстрелах, боях и даже нападении на российский пограничный пункт Грайвон.
Как сообщил спикер ГУР Юсов, легион «Свобода России» и «РДК» проводят операцию на территории белгородской области для создания «полосы безопасности» для защиты гражданских украинцев.