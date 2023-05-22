путіну повідомили про спробу прориву "українських диверсантів" на бєлгородщині - пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. російському диктатору володимиру путіну повідомлено про спробу прориву "українських диверсантів" у бєлгородську область. Про це повідомив росЗМІ речник російського диктатора дмитро пєсков, передає УНН.
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За словами пєскова, "йде робота з видавлювання українських диверсантів з російської території та знищення цієї диверсійної групи, сил та засобів на місці достатньо".
Речник путіна додав, що мета "української диверсії" на бєлгородщині – відвернути увагу від бахмутського напрямку.
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Сьогодні, 22 травня, з самого ранку чимало новин з белгородської області рф. З’являються повідомлення про обстріли, бої та навіть напад на російський прикордонний пункт Грайвон.
Як повідомив речник ГУР Юсов, легіон «Свобода Росії» та «РДК» проводять операцію на території бєлгородської області для створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців.