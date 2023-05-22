путину сообщили о попытке прорыва "украинских диверсантов" на белгородщине - песков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. российскому диктатору владимиру путину сообщено о попытке прорыва "украинских диверсантов" в белгородскую область. Об этом сообщил росСМИ представитель российского диктатора дмитрий песков, передает УНН.
Детали
По словам Пескова, "идет работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы, сил и средств на месте достаточно".
Спикер путина добавил, что цель "украинской диверсии" на белгородщине – отвлечь внимание от бахмутского направления.
Ранее
Сегодня, 22 мая, с самого утра немало новостей из белгородской области рф. Появляются сообщения об обстрелах, боях и даже нападении на российский пограничный пункт Грайвон.
Как сообщил представитель ГУР Юсов, легион «Свобода России» и «РДК» проводят операцию на территории белгородской области для создания «полосы безопасности» для защиты гражданских украинцев.