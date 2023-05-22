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13 марта, 19:26 • 46061 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путину сообщили о попытке прорыва "украинских диверсантов" на белгородщине - песков

путину сообщили о попытке прорыва "украинских диверсантов" на белгородщине - песков

Киев • УНН

 • 880119 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. российскому диктатору владимиру путину сообщено о попытке прорыва "украинских диверсантов" в белгородскую область. Об этом сообщил росСМИ представитель российского диктатора дмитрий песков, передает УНН.

Детали

По словам Пескова, "идет работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы, сил и средств на месте достаточно".

Спикер путина добавил, что цель "украинской диверсии" на белгородщине – отвлечь внимание от бахмутского направления.

Ранее

Сегодня, 22 мая, с самого утра немало новостей из белгородской области рф. Появляются сообщения об обстрелах, боях и даже нападении на российский пограничный пункт Грайвон.

Как сообщил представитель ГУР Юсов, легион «Свобода России» и «РДК» проводят операцию на территории белгородской области для создания «полосы безопасности» для защиты гражданских украинцев. 

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