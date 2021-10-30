Йдеться про зміну прописки: Федоров роз'яснив, що передбачає Military ID у "Дії"

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 57455 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 107680 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 93498 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 102754 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 78567 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 69870 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 152146 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86437 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 251812 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

9 квітня, 03:30 • 108002 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
92%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 27346 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 24116 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 22536 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 28162 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 10468 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 117466 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 152146 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 251812 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 424088 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 413635 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 24140 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 29992 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 30653 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 32072 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 82008 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Йдеться про зміну прописки: Федоров роз'яснив, що передбачає Military ID у "Дії"

Київ • УНН

 • 28206 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Завдяки новій послузі у "Дії" не потрібно буде відвідувати військкомати для зміни місця реєстрації. Так пояснив інформацію Міноборони про Military ID віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.

Йдеться про зміну прописки: Федоров роз'яснив, що передбачає Military ID у "Дії"

Цитата:

"Міністерство оборони опублікувало новину про Military ID. Новина у них вийшла складною і її почали інтерпретувати по-різному. Пояснюю простими словами (...) Наразі, під час зміни місця реєстрації, хлопцям потрібно обов'язково відвідати військкомат. Тепер після запуску послуги ходити у військкомат не потрібно буде. Змінити прописку можна буде у кілька кліків. І все. Більше жодних змін. Максимальне спрощення та скасування офлайн-походу у військкомат", - повідомив урядовець у своєму Telegram.

Деталі

Федоров зазначив, що послуга, про яку йдеться, стосується, зміни місця реєстрації (прописки). Це найбільша масова послуга в країні. І пілотний проект запустили у 6 містах у травні.

Що було раніше

У Міноборони напередодні повідомили, що на порталі державних електронних послуг "Дія" з'явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов'язаних та резервістів. І що замість паперового документа вони зможуть отримати Military ID.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,617.07