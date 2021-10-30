Йдеться про зміну прописки: Федоров роз'яснив, що передбачає Military ID у "Дії"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Завдяки новій послузі у "Дії" не потрібно буде відвідувати військкомати для зміни місця реєстрації. Так пояснив інформацію Міноборони про Military ID віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
Цитата:
"Міністерство оборони опублікувало новину про Military ID. Новина у них вийшла складною і її почали інтерпретувати по-різному. Пояснюю простими словами (...) Наразі, під час зміни місця реєстрації, хлопцям потрібно обов'язково відвідати військкомат. Тепер після запуску послуги ходити у військкомат не потрібно буде. Змінити прописку можна буде у кілька кліків. І все. Більше жодних змін. Максимальне спрощення та скасування офлайн-походу у військкомат", - повідомив урядовець у своєму Telegram.
Деталі
Федоров зазначив, що послуга, про яку йдеться, стосується, зміни місця реєстрації (прописки). Це найбільша масова послуга в країні. І пілотний проект запустили у 6 містах у травні.
Що було раніше
У Міноборони напередодні повідомили, що на порталі державних електронних послуг "Дія" з'явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов'язаних та резервістів. І що замість паперового документа вони зможуть отримати Military ID.