Йдеться про зміну прописки: Федоров роз'яснив, що передбачає Military ID у "Дії"

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"Міністерство оборони опублікувало новину про Military ID. Новина у них вийшла складною і її почали інтерпретувати по-різному. Пояснюю простими словами (...) Наразі, під час зміни місця реєстрації, хлопцям потрібно обов'язково відвідати військкомат. Тепер після запуску послуги ходити у військкомат не потрібно буде. Змінити прописку можна буде у кілька кліків. І все. Більше жодних змін. Максимальне спрощення та скасування офлайн-походу у військкомат", - повідомив урядовець у своєму Telegram.

Деталі

Федоров зазначив, що послуга, про яку йдеться, стосується, зміни місця реєстрації (прописки). Це найбільша масова послуга в країні. І пілотний проект запустили у 6 містах у травні.

Що було раніше

У Міноборони напередодні повідомили, що на порталі державних електронних послуг "Дія" з'явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов'язаних та резервістів. І що замість паперового документа вони зможуть отримати Military ID.