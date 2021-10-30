Речь идет об изменении прописки: Федоров разъяснил, что предусматривает Military ID в сервисе "Дія"

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"Министерство обороны опубликовало новость о Military ID. Новость у них получилась сложной и ее начали интерпретировать по-разному. Объясняю простыми словами (...) Сейчас, во время смены места регистрации, ребятам нужно обязательно посетить военкомат. Теперь после запуска услуги ходить в военкомат не нужно будет. Изменить прописку можно будет в несколько кликов. И все. Больше никаких изменений. Максимальное упрощение и отмена оффлайн-похода в военкомат", - сообщил чиновник в своем Telegram.

Детали

Федоров отметил, что услуга, о которой идет речь, касается изменения места регистрации (прописки). Это самая массовая услуга в стране. И пилотный проект был запущен в 6 городах в мае.

Что было ранее

В Минобороны накануне сообщили, что на портале государственных электронных услуг "Дія" появится возможность регистрации призывников, военнообязанных и резервистов. И что вместо бумажного документа они смогут получить Military ID.