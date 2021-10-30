Речь идет об изменении прописки: Федоров разъяснил, что предусматривает Military ID в сервисе "Дія"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Благодаря новой услуге в сервисе "Дія" не нужно будет посещать военкоматы для смены места регистрации. Так объяснил информацию Минобороны о Military ID вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.
Цитата:
"Министерство обороны опубликовало новость о Military ID. Новость у них получилась сложной и ее начали интерпретировать по-разному. Объясняю простыми словами (...) Сейчас, во время смены места регистрации, ребятам нужно обязательно посетить военкомат. Теперь после запуска услуги ходить в военкомат не нужно будет. Изменить прописку можно будет в несколько кликов. И все. Больше никаких изменений. Максимальное упрощение и отмена оффлайн-похода в военкомат", - сообщил чиновник в своем Telegram.
Детали
Федоров отметил, что услуга, о которой идет речь, касается изменения места регистрации (прописки). Это самая массовая услуга в стране. И пилотный проект был запущен в 6 городах в мае.
Что было ранее
В Минобороны накануне сообщили, что на портале государственных электронных услуг "Дія" появится возможность регистрации призывников, военнообязанных и резервистов. И что вместо бумажного документа они смогут получить Military ID.