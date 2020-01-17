Ястремська вперше в кар'єрі пробилася у фінал турніру WTA "Прем'єр"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. В Аделаїді (Австралія) відбулися півфінальні сутички тенісного жіночого турніру категорії "Прем'єр", повідомляє УНН.
Свій перший півфінал цього року Даяна Ястремська провела проти 12-ї ракетки світу Арини Сабаленка з Білорусі. Одеситка здобула перемогу в двох сетах – 6:4, 7:6 (7:4).
В активі 19-річної тенісистки 5 ейсів при 6 подвійних помилках за 104 ігрові хвилини.
У двох попередніх зустрічах (у 2017-му та у 2019-му) також виграла наша співвітчизниця.
Примітно, що у фіналі на другу ракетку України очікує баталія з першим номером світової генерації австралійки Ешлі Барті, яка на шляху до фіналу обіграла Коллінс – 3:6, 6:1, 7:6 (5).